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VIESTE FESTIVAL Libro Possibile 2026, Vieste ospita il gran finale del festival

Dal 21 al 25 luglio Vieste sarà il palcoscenico conclusivo della XXV edizione del Libro Possibile, che celebra il suo anniversario in Puglia

Libro Possibile Viste

Libro Possibile 2026, Vieste ospita il gran finale del festival - Fonte Immagine: telenorba.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Eventi // Gargano //

Dal 21 al 25 luglio Vieste sarà il palcoscenico conclusivo della XXV edizione del Libro Possibile, che celebra il suo anniversario in Puglia con un ricco programma di appuntamenti dedicati alla cultura, all’attualità e al confronto sui grandi temi del presente.

L’edizione 2026, ispirata al celebre “Discorso all’Umanità” di Charlie Chaplin, propone il tema “Un Discorso per la Pace dal Mediterraneo al mondo”, un messaggio simbolicamente rivolto anche alla Terra Santa. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su TgNorba24 a partire dalle 19.30.

Martedì 21 luglio si parte con Maurizio De Giovanni, seguito dall’incontro dedicato alla pace con monsignor Filippo Santoro e il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Sul palco anche lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, l’autore britannico Geoff Dyer e, in chiusura, la performance teatrale “Discorso all’Umanità” con Antonella Carone e Pier Cortese.

Mercoledì 22 luglio spazio ai temi dell’ambiente, della società e della cronaca con Annalisa Corrado, Salvo Noè, Flaminia Bolzan, Massimo Lugli e la lectio magistralis dello psicoanalista Massimo Recalcati, dedicata ai legami umani nell’epoca contemporanea.

Giovedì 23 luglio saranno protagonisti l’intelligenza artificiale, il giornalismo e la letteratura con Nello Cristianini, Antonio Padellaro, Alessandro Sallusti, Luca Palamara, Concita De Gregorio e Francesca Barra, che affronterà il tema del rapporto tra giovani e mondo digitale.

Venerdì 24 luglio il programma proporrà riflessioni su sicurezza, geopolitica, democrazia e narrativa grazie agli interventi di Franco Gabrielli, Carlo Bonini, Fabio Mini, Sofia Cecinini, Marta Cartabia e Diego De Silva.

La manifestazione si concluderà sabato 25 luglio con una serata ricca di ospiti: il sociologo Alessandro Orsini, il vincitore del Premio Strega 2026 Michele Mari, Stefano Petrocchi, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il procuratore Nicola Gratteri e il gran finale musicale con Ditonellapiaga.

Nato nel 2002 a Castellana Grotte, il Libro Possibile è diventato uno dei principali festival letterari italiani. Dopo il consolidamento a Polignano a Mare, dal 2021 la manifestazione ha trovato una seconda casa a Vieste, ampliando progressivamente il proprio respiro internazionale con iniziative come la tappa londinese e gli eventi in lingua inglese.

La rassegna è sostenuta da Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Vieste e Comune di Polignano a Mare, confermandosi un appuntamento di riferimento per il panorama culturale nazionale.

Lo riporta telenorba.it.

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