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Home // Cronaca // L’Università di Foggia sale al dodicesimo posto tra i medi atenei. Tutti i dati

UNIVERSITA' FOGGIA L’Università di Foggia sale al dodicesimo posto tra i medi atenei. Tutti i dati

L’Università di Foggia conquista due posizioni nella classifica annuale del Censis, confermando un percorso di crescita e rafforzamento

LO MUZIO - UNIFOGGIA

LO MUZIO, FOGGIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

L’Università di Foggia conquista due posizioni nella classifica annuale del Censis, confermando un percorso di crescita e rafforzamento della propria qualità formativa. L’ateneo dauno passa infatti dal quattordicesimo al dodicesimo posto nella graduatoria dedicata alle università di medie dimensioni.

Il risultato emerge dall’analisi realizzata dal Censis, centro di ricerca socioeconomica italiano che ogni anno valuta le performance degli atenei sulla base di diversi parametri legati alla qualità dei servizi offerti agli studenti.

La graduatoria prende in considerazione sei indicatori principali: strutture disponibili, servizi agli studenti, borse di studio, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, oltre alle opportunità di occupazione e alla progressione della carriera universitaria.

Il miglioramento della posizione evidenzia, secondo la valutazione del Censis, la crescente competitività dell’Università di Foggia, sostenuta da un’offerta formativa in evoluzione e da una maggiore attenzione ai servizi destinati alla comunità studentesca.

Un risultato che rafforza il ruolo dell’ateneo foggiano nel panorama universitario nazionale e testimonia il percorso intrapreso per consolidare qualità, innovazione e attrattività.

Lo riporta telenorba.it.

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