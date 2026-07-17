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MANFREDONIA POLIZIA LOCALE Manfredonia, bando per il Comandante della Polizia Locale. Delle Rose: «Un traguardo di cruciale importanza»

Il Comune di Manfredonia ha avviato la procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo indeterminato

Sara Delle Rose

Sara Delle Rose - Fonte Immagine: Facebook, Sara Delle Rose

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha avviato la procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Dirigente/Comandante della Polizia Locale, nell’ambito del percorso di rafforzamento della struttura amministrativa e di potenziamento della sicurezza sul territorio.

La procedura è stata attivata in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 30 marzo 2026 ed è disciplinata dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001. Il bando è rivolto ai dirigenti già assunti a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni che ricoprano attualmente il ruolo di comandante della Polizia Locale.

La selezione si svolgerà attraverso una valutazione comparativa dei curricula e un successivo colloquio. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il Portale unico del reclutamento InPA, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

L’iter amministrativo ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), nel rispetto dei vincoli previsti dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Manfredonia.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, dichiarando: «La sicurezza dei cittadini, il presidio del territorio e la legalità sono capisaldi dell’azione amministrativa di questa Giunta. Con questa procedura puntiamo a individuare un profilo di alta professionalità, competenza e comprovate doti manageriali per guidare il Corpo di Polizia Locale.»

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al Personale Sara Delle Rose, che ha evidenziato il valore strategico del provvedimento: «La pubblicazione di questo bando rappresenta un traguardo di cruciale importanza strategica all’interno del programma di riorganizzazione della macchina amministrativa che sto portando avanti con fermezza e responsabilità. Dotare il Corpo di Polizia Locale di un Dirigente/Comandante di ruolo significa dare stabilità, prospettiva ed efficienza operativa a un servizio cardine per la vita associata di Manfredonia. Un risultato del genere non si ottiene mai da soli. Per questo, in qualità di Assessore al Personale, desidero rivolgere un ringraziamento sincero, profondo e sentito a tutto l’Ufficio Risorse Umane. Ringrazio ogni singolo collaboratore dell’Ufficio Personale e degli uffici connessi per il costante supporto che rendono concreti i nostri obiettivi di rinnovamento ed efficienza.»

Il bando è consultabile sul Portale InPA, attraverso il quale sarà possibile presentare la candidatura nei termini previsti.

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