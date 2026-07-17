Manfredonia cerca un nuovo comandante della Polizia Locale: via alla mobilità volontaria

Il Comune di Manfredonia ha avviato la procedura per individuare il nuovo dirigente che assumerà anche l’incarico di comandante della Polizia Locale. Con una determinazione firmata dal dirigente del Settore Risorse Umane, Tommaso Gioieni, è stata indetta una selezione pubblica tramite mobilità volontaria tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001.

L’assunzione è prevista nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, già approvato dall’amministrazione comunale e successivamente autorizzato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL). Prima dell’avvio della procedura sono state inoltre espletate le verifiche previste dalla normativa, senza che emergessero dipendenti pubblici già in disponibilità con i requisiti richiesti.

L’avviso sarà pubblicato sul portale nazionale del reclutamento InPA e nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale del Comune. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale InPA, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Nel provvedimento vengono richiamati i principali riferimenti normativi che disciplinano la mobilità tra enti pubblici e le specifiche disposizioni relative alla figura del comandante della Polizia Locale, evidenziando anche la recente giurisprudenza secondo cui tale incarico richiede specifiche competenze professionali proprie del settore della polizia municipale.

L’amministrazione precisa infine che la copertura finanziaria dell’assunzione è già prevista nella programmazione approvata, mentre il relativo impegno di spesa sarà assunto soltanto dopo la conclusione della selezione e l’individuazione del candidato vincitore.