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SCHIANTO PALO Manfredonia, Ford Kuga si schianta nella notte: “crolla” palo illuminazione in via delle Antiche Mura

L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il crollo del palo, finito sulla carreggiata e sul marciapiede

Manfredonia, Ford Kuga si schianta nella notte: "crolla" palo illuminazione in via delle Antiche Mura

Manfredonia, Ford Kuga si schianta nella notte: "crolla" palo illuminazione in via delle Antiche Mura

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Incidente autonomo nella notte a Manfredonia. Intorno alle 4.30, una Ford Kuga, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un palo della pubblica illuminazione in via delle Antiche Mura, all’altezza della deviazione per via San Francesco.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il crollo del palo, finito sulla carreggiata e sul marciapiede, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Manfredonia – Squadra Volanti, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità durante le operazioni.

Presenti anche gli operatori dell’Autosoccorso Manzella, incaricati del recupero del mezzo incidentato.

Fortunatamente, dalle prime informazioni, non risultano coinvolti altri veicoli. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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