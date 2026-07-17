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MANFREDONIA EVENTO Manfredonia, il 31 luglio ‘Walking Tour’ nel centro storico

Le piazze, i vicoli e i monumenti del centro storico di Manfredonia diventano protagonisti di un suggestivo itinerario serale

Manfredonia Walking Tour

Manfredonia, il 31 luglio 'Walking Tour' nel centro storico

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

Le piazze, i vicoli e i monumenti del centro storico di Manfredonia diventano protagonisti di un suggestivo itinerario serale dedicato alla storia e all’identità della città.

L’appuntamento è fissato per venerdì 31 luglio 2026, quando la guida Andrea Stuppiello accompagnerà i partecipanti in una passeggiata alla scoperta delle origini di Manfredonia, dei suoi luoghi simbolo e delle curiosità custodite tra le strade del borgo antico.

Un percorso pensato per riscoprire la città attraverso un nuovo punto di vista, tra racconti, cultura e tradizioni, lasciandosi guidare dalle testimonianze storiche che caratterizzano il centro storico sipontino.

L’evento si svolgerà dalle ore 21 alle 22.30 nel Centro Storico di Manfredonia. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare i numeri 0884 939670 oppure 393.0207068.

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