Manfredonia, il 31 luglio 'Walking Tour' nel centro storico

Le piazze, i vicoli e i monumenti del centro storico di Manfredonia diventano protagonisti di un suggestivo itinerario serale dedicato alla storia e all’identità della città.
L’appuntamento è fissato per venerdì 31 luglio 2026, quando la guida Andrea Stuppiello accompagnerà i partecipanti in una passeggiata alla scoperta delle origini di Manfredonia, dei suoi luoghi simbolo e delle curiosità custodite tra le strade del borgo antico.
Un percorso pensato per riscoprire la città attraverso un nuovo punto di vista, tra racconti, cultura e tradizioni, lasciandosi guidare dalle testimonianze storiche che caratterizzano il centro storico sipontino.
L’evento si svolgerà dalle ore 21 alle 22.30 nel Centro Storico di Manfredonia. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.
Per informazioni e adesioni è possibile contattare i numeri 0884 939670 oppure 393.0207068.