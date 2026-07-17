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ORO DAUNIA Manfredonia “L’Oro della Daunia” a Manfredonia: un viaggio tra sapori, tradizioni e identità del territorio

L'iniziativa ha registrato una partecipazione attenta e numerosa

Manfredonia “L’Oro della Daunia” a Manfredonia: un viaggio tra sapori, tradizioni e identità del territorio

Manfredonia “L’Oro della Daunia” a Manfredonia: un viaggio tra sapori, tradizioni e identità del territorio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un pomeriggio all’insegna della cultura, dell’enogastronomia e dell’identità territoriale ha animato la Terrazza dell’Info Point di Piazzetta del Mercato, dove si è svolta la presentazione del volume L’Oro della Daunia – Itinerario tra i saperi e i sapori della Capitanata, firmato da Luigi Talienti e Giovanni Ognissanti.

L’iniziativa, promossa da Europa Verde – Verdi di Manfredonia e patrocinata dal Parco Nazionale del Gargano, dall’IPEOA “Michele Lecce” e da Slow Food Manfredonia, ha registrato una partecipazione attenta e numerosa, confermando il crescente interesse della comunità verso la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e del patrimonio culturale della Capitanata.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco Domenico La Marca e del commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, che hanno sottolineato l’importanza di fare rete per promuovere un territorio ricco di biodiversità, storia e tradizioni.

Il dibattito è proseguito con gli interventi del consigliere comunale Alfredo De Luca, della presidente di Slow Food Manfredonia, Luigia Ciuffreda, e della naturalista Michela Ingaramo del Centro Studi Naturalistici. A coordinare i lavori è stata l’avvocato Innocenza Starace, coportavoce di Europa Verde – Verdi di Capitanata, che ha guidato il confronto tra relatori e pubblico.

Nel corso dell’incontro gli autori hanno illustrato il percorso che ha portato alla realizzazione del volume, un viaggio attraverso i prodotti simbolo della Daunia, le tradizioni contadine e marinare, le produzioni di qualità e il profondo legame tra paesaggio, cultura e alimentazione. È emerso con forza il valore del cibo come elemento identitario e come leva di sviluppo sostenibile, capace di raccontare la storia di un territorio e delle sue comunità.

Numerosi gli spunti di riflessione condivisi durante il dibattito, che ha coinvolto anche i presenti, evidenziando la necessità di continuare a investire nella tutela della biodiversità, nella promozione delle produzioni locali e nella diffusione di una cultura alimentare consapevole, soprattutto tra le nuove generazioni.

L’appuntamento si è così trasformato in un momento di dialogo e partecipazione, confermando come la valorizzazione delle eccellenze della Daunia rappresenti non solo un’opportunità economica e turistica, ma anche uno strumento fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza e preservare il patrimonio materiale e immateriale del territorio.

Una serata che ha saputo coniugare cultura, tradizioni e futuro, ribadendo il ruolo centrale della Capitanata come terra di sapori autentici, paesaggi unici e identità da custodire e raccontare

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