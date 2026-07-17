Manfredonia, fede e tradizione: partecipata processione per la Madonna del Carmine

MANFREDONIA – Una comunità raccolta attorno alla sua Patrona del Carmelo, tra preghiera, devozione e tradizione. Si sono svolti ieri, 16 luglio, i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, culminati con la tradizionale processione del Sacro Quadro della Madonna del Carmine per le vie della città.

La celebrazione, tra gli appuntamenti religiosi più sentiti dell’estate sipontina, ha richiamato numerosi fedeli che hanno accompagnato il corteo lungo il percorso cittadino, in un clima di intensa partecipazione spirituale. Il Sacro Quadro, portato in processione dopo la Santa Messa vespertina, è stato accolto con segni di devozione, preghiere e canti, rinnovando una tradizione che da decenni rappresenta un momento identitario per la comunità parrocchiale e per l’intera città.

Ad accompagnare il corteo religioso erano presenti il clero, le confraternite, le autorità civili e militari e numerosi cittadini.

La festa della Madonna del Carmine, preceduta dal novenario e da un ricco programma liturgico e comunitario, rappresenta ogni anno un’occasione per riscoprire il valore della fede condivisa e delle radici religiose di Manfredonia. Il messaggio scelto per l’edizione 2026, “Maria, Stella del Carmelo, accompagni il nostro cammino e custodisca i nostri cuori”, ha accompagnato l’intero percorso dei festeggiamenti.

Con il rientro del Sacro Quadro nella chiesa parrocchiale si sono conclusi i festeggiamenti, lasciando nei fedeli il senso di una tradizione che continua a unire generazioni diverse nel segno della devozione mariana.