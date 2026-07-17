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MANFREDONIA VIALE KENNEDY Manfredonia, residenti di Viale Kennedy: “Notti insonni per il traffico ad alta velocità, servono più controlli”

A destare particolare preoccupazione è anche la presenza delle strisce pedonali subito dopo una curva, punto ritenuto particolarmente pericoloso

Manfredonia, Viale Kennedy

Manfredonia, residenti di Viale Kennedy: "Notti insonni per il traffico ad alta velocità, servono più controlli" - Fonte Immagine: ilsipontino.net

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Cresce il malcontento tra i residenti di Viale Kennedy, che segnalano una situazione sempre più difficile a causa del continuo transito notturno di moto e autovetture lanciate ad alta velocità.

Secondo quanto riferito dai cittadini, il rumore provocato dai mezzi in corsa renderebbe impossibile riposare durante la notte, con evidenti disagi per chi vive nella zona.

I residenti evidenziano inoltre come lungo il viale sia presente un solo segnale di limite di velocità a 30 km/h, situato nei pressi della chiesa di Sant’Andrea, limite che – sostengono – non verrebbe rispettato dalla maggior parte degli automobilisti.

A destare particolare preoccupazione è anche la presenza delle strisce pedonali subito dopo una curva, punto ritenuto particolarmente pericoloso. Secondo la segnalazione, soltanto pochi conducenti si fermerebbero per consentire l’attraversamento, mettendo a rischio soprattutto anziani e bambini.

Per questo motivo i residenti chiedono un intervento delle autorità competenti, con un rafforzamento dei controlli notturni da parte delle forze dell’ordine e l’installazione di ulteriore segnaletica stradale e di eventuali misure utili a contenere la velocità dei veicoli, al fine di migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere.

A cura di Michele Solatia.

2 commenti su "Manfredonia, residenti di Viale Kennedy: “Notti insonni per il traffico ad alta velocità, servono più controlli”"

  1. Stesso problema è presente nel rione Monticchio, aggiungendo i CRETINI e IMBECILLI che gridano inutilmente, frecandosi degli altri che riposano.

  2. La cittadina con il più elevato consumo capite di alcool del mondo..le fatture sono tracciabili diversamente dai narcotici. Anche gli adolescenti non bevono latte ma birre e altre intrugli a base di alcol. Mamme e papà che bevono quantità terrificanti alcol forniscono ottimi esempi di vita ai propri cuccioli

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