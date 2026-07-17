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MONOPATTINI FOGGIA Monopattini elettrici, a Foggia scattano i controlli: casco, assicurazione e contrassegno nel mirino di Polizia Locale e Stradale

Anche a Foggia la Polizia Locale intensificherà le verifiche per accertare il rispetto degli obblighi introdotti dalla riforma

Monopattini elettrici Foggia

Monopattini elettrici, a Foggia scattano i controlli: casco, assicurazione e contrassegno nel mirino di Polizia Locale e Stradale - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Dopo l’entrata in vigore delle nuove norme previste dal Codice della Strada, per i monopattini elettrici è iniziata la fase dei controlli. Anche a Foggia la Polizia Locale, in collaborazione con la Polizia Stradale, intensificherà le verifiche per accertare il rispetto degli obblighi introdotti dalla riforma, a partire dal casco, dalla copertura assicurativa e dal contrassegno identificativo.

L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza sulle strade cittadine e ridurre il numero degli incidenti che negli ultimi anni hanno visto coinvolti sempre più spesso i mezzi della micromobilità elettrica. Le nuove disposizioni puntano infatti a responsabilizzare gli utenti e a rendere più semplice l’identificazione dei veicoli in caso di sinistri o violazioni.

Tra gli aspetti maggiormente controllati ci saranno l’utilizzo del casco protettivo, divenuto obbligatorio, la presenza del contrassegno identificativo rilasciato secondo le modalità previste dalla normativa e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Gli agenti verificheranno inoltre il rispetto delle regole di circolazione, con particolare attenzione ai comportamenti più pericolosi, come la circolazione sui marciapiedi, il trasporto di passeggeri, l’utilizzo del telefono durante la guida e il mancato rispetto della segnaletica stradale.

La stretta arriva in un momento in cui l’utilizzo dei monopattini elettrici è ormai entrato stabilmente nelle abitudini di molti cittadini, soprattutto nei centri urbani. Proprio l’aumento della loro diffusione ha reso necessario un aggiornamento delle regole, con l’intento di garantire una maggiore tutela sia dei conducenti sia degli altri utenti della strada, dai pedoni agli automobilisti.

Anche a Foggia le forze dell’ordine sono pronte ad aumentare la presenza sul territorio attraverso controlli mirati nelle aree maggiormente frequentate dai monopattini, dalle vie del centro alle principali arterie urbane. Le verifiche avranno anche una funzione preventiva, invitando gli utenti a mettersi in regola prima di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Per chi verrà trovato senza casco, senza assicurazione o senza il contrassegno identificativo scatteranno le sanzioni amministrative previste dal nuovo Codice della Strada, con importi che possono essere particolarmente elevati e, nei casi previsti, anche il fermo del mezzo fino alla regolarizzazione.

A cura di Michele Solatia.

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