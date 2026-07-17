Edizione n° 6129

BALLON D'ESSAI

POLIZIA LOCALE // Manfredonia cerca un nuovo comandante della Polizia Locale: via alla mobilità volontaria
17 Luglio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

ANTONELLA COLUCCI // Ostuni piange la Antonella Colucci, muore dopo quattro mesi di agonia
17 Luglio 2026 - ore  09:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Omicidio di Ivan Lopez a Bari, ergastolo per Davide Lepore

IVAN LOPEZ Omicidio di Ivan Lopez a Bari, ergastolo per Davide Lepore

Ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio di Ivan Lopez, ucciso la sera del 29 settembre 2021 sul lungomare IX Maggio

Ivan Lopez

Omicidio di Ivan Lopez a Bari, ergastolo per Davide Lepore - Fonte Immagine: quintopotere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

La Corte d’Assise di Bari ha condannato all’ergastolo Davide Lepore, ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio di Ivan Lopez, ucciso la sera del 29 settembre 2021 sul lungomare IX Maggio, nel quartiere San Girolamo di Bari, mentre rientrava a casa a bordo di un monopattino.

Per il coimputato Giovanni Didonna, invece, è arrivata l’assoluzione dall’accusa di omicidio per non aver commesso il fatto. L’uomo, difeso dall’avvocato Vito Belviso, è stato condannato a 4 anni di reclusione esclusivamente per il furto di due autovetture.

Secondo la ricostruzione della Procura, l’agguato sarebbe maturato come una ritorsione nei confronti di Lopez, che insieme al fratello Francesco, oggi collaboratore di giustizia, avrebbe compiuto alcune estorsioni ai danni di Lepore, titolare di diverse autorimesse nel capoluogo pugliese e ritenuto vicino al clan Capriati.

I giudici hanno però escluso l’aggravante mafiosa, riconoscendo invece la premeditazione dell’omicidio.

La vittima, Ivan Lopez, era lo zio di Antonella Lopez, la giovane di 19 anni uccisa per errore nel settembre 2024 durante una sparatoria all’interno della discoteca Bahia di Molfetta.

Lo riporta telenorba.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO