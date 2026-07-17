È morta dopo oltre quattro mesi di ricovero Antonella Colucci, 61 anni, docente di Italiano e Storia, attrice, cantautrice e protagonista della vita culturale di Ostuni. La donna era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto lo scorso marzo lungo la strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana.

L’incidente si era verificato intorno alle 11.30, mentre la 61enne viaggiava da sola alla guida della propria auto. Per cause mai del tutto chiarite, aveva perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e terminando la corsa contro un albero d’ulivo.

Le sue condizioni erano apparse immediatamente critiche e, nonostante i lunghi mesi di degenza e gli sforzi dei medici, nelle scorse ore è sopraggiunto il decesso.

Antonella Colucci lascia un’importante eredità nel mondo della scuola e della cultura. Laureata in Lettere Moderne all’Università di Bari con una tesi dedicata al teatro di Carlo Goldoni, aveva saputo coniugare l’attività di insegnante con una intensa carriera artistica.

Cantautrice e autrice dei testi del gruppo Diorama, aveva pubblicato tre lavori discografici, preso parte a produzioni teatrali e cinematografiche e collaborato con numerose associazioni culturali del territorio. Negli ultimi anni aveva inoltre firmato spettacoli dedicati a Paolo Sorrentino, Vittorio Bodini e Franco Battiato, distinguendosi anche come regista e organizzatrice di eventi.

La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella Città Bianca, dove era stimata non solo per il suo impegno nell’insegnamento, ma anche per il costante contributo alla promozione della cultura, del teatro e della musica.

Tra i numerosi messaggi di affetto comparsi sui social, una parente ha voluto ricordarla scrivendo:

“Evidentemente il Signore o chi per Lui ha bisogno di Anime Pure lassù”.

Lo riporta antennasud.com.