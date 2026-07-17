La Giunta regionale pugliese ha approvato il Calendario Venatorio regionale per l’annata 2026/2027 e il relativo Programma Venatorio annuale, definendo le modalità di gestione dell’attività venatoria sul territorio regionale.

Il provvedimento è stato adottato dopo il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio e in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale vigente.

Il Programma Venatorio stabilisce una serie di criteri operativi, tra cui il finanziamento e il coordinamento degli interventi su base provinciale, la distribuzione delle risorse derivanti dalle tasse di concessione regionale e la definizione del numero massimo di cacciatori ammessi in ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC), nel rispetto degli indici di densità venatoria stabiliti a livello nazionale.

Sono state inoltre definite le quote di partecipazione richieste ai cacciatori per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata. Gli importi, fissati annualmente dal Programma venatorio regionale, potranno arrivare fino al 300% della tassa di concessione regionale, con un limite massimo del 50% per i residenti in Puglia.

La Giunta ha inoltre autorizzato la pre-apertura dell’esercizio venatorio per settembre 2026, in deroga alle disposizioni ordinarie del Calendario venatorio, esclusivamente per i residenti in Regione e nelle aree di caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie regionali regolarmente autorizzate.

Le giornate individuate per la pre-apertura sono il 2, il 6 e il 13 settembre 2026. In queste date sarà consentito il prelievo di alcune specie: cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio.

L’attività potrà essere svolta esclusivamente tramite appostamento temporaneo. Sono stati stabiliti anche i limiti del carniere giornaliero: per cornacchia grigia, gazza e ghiandaia il limite sarà di 10 capi complessivi per giornata, mentre per il colombaccio sarà possibile prelevare fino a 5 esemplari al giorno.

Nei giorni della pre-apertura sarà inoltre consentito l’utilizzo dei cani da cerca e da ferma esclusivamente per le attività di riporto.

La Regione ha infine precisato che il Calendario Venatorio 2026/2027 ha già recepito le modifiche relative ai periodi di prelievo delle specie interessate, garantendo il rispetto delle normative nazionali vigenti.