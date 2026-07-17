La Puglia si prepara a vivere un fine settimana caratterizzato da un’intensa ondata di calore con temperature prossime o superiori ai 40 gradi. L’intera regione sarà interessata dalla presenza di un robusto anticiclone subtropicale che manterrà condizioni di stabilità e cielo sereno.

«Siamo alle prese con l’azione dell’anticiclone subtropicale ben strutturato nel cuore del Mediterraneo», ha spiegato Alex Guarini, meteorologo di Rai Meteo, descrivendo il quadro climatico dei prossimi giorni.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore della Protezione civile, Bari sarà da bollino arancione tra oggi e domani, con una temperatura massima percepita nelle ore centrali della giornata intorno ai 37-38 gradi. Per domenica, invece, il livello di allerta salirà a bollino rosso.

Il tempo resterà stabile su tutto il territorio regionale, dal Gargano al Salento. «Il quadro meteo non subirà nessuna variazione con un weekend pienamente soleggiato dal Gargano fino al Salento. Ancora due giornate con tanto sole e anche domenica una prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso interesserà gran parte del nostro territorio», ha aggiunto Guarini.

A preoccupare maggiormente saranno le temperature, destinate a raggiungere valori elevati soprattutto nelle aree interne. «Raggiungeranno il loro picco anche al di sopra dei 40 °C, soprattutto sulle zone interne del Foggiano e del Tarantino, ma picchi di 38-40 °C potranno anche sfiorare le zone interne della Bat e del Barese», ha spiegato il meteorologo.

Nel pomeriggio di domenica potrebbe verificarsi un primo parziale cambiamento, con qualche annuvolamento nelle aree interne del Foggiano e dell’Alta Murgia e la possibilità di isolati fenomeni temporaleschi.

Per una vera diminuzione delle temperature bisognerà però attendere la prossima settimana. «L’arrivo di qualche temporale un po’ più frequente riuscirà anche a favorire un calo generale delle temperature. Infatti poi a metà della prossima settimana arriveranno correnti meno calde di origine atlantica», ha concluso Guarini.

Lo riporta bari.repubblica.it.