Un incontro organizzato con la scusa di un chiarimento si sarebbe trasformato in una violenta aggressione. Un ragazzo di 22 anni sarebbe stato sequestrato, picchiato e derubato all’interno di un bed and breakfast nel quartiere Trastevere, a Roma, nell’ottobre del 2025. Per il fatto sono stati arrestati Luigi Augusto Bellini, conosciuto nel mondo musicale con il nome di Solø, la compagna Xhensila Hoxha, in arte Jenny Matai, e un terzo uomo vicino alla coppia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane sarebbe entrato nella stanza del b&b dopo essere stato convocato per un presunto confronto. Da quel momento sarebbe iniziato un incubo durato circa due ore: la vittima sarebbe stata aggredita con una catena, sottoposta a umiliazioni e privata di alcuni beni personali.

Le accuse contestate, a vario titolo e in concorso, sono sequestro di persona, tortura e rapina aggravata.

Le indagini

La vicenda è emersa dopo la denuncia presentata dal 22enne, anch’egli impegnato nel settore musicale. Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, dei tabulati telefonici e dei dati relativi agli spostamenti degli indagati.

L’ipotesi investigativa principale è che l’aggressione possa essere scaturita da un presunto tentativo di approccio della vittima nei confronti di Jenny Matai, circostanza che avrebbe fatto scattare la reazione di Solø.

Lo sfogo sui social

Prima della cancellazione dei propri profili social e dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari, Luigi Augusto Bellini aveva pubblicato un messaggio rivolto ai suoi follower, raccontando un periodo difficile della propria vita.

«In questo periodo ho affrontato pesi più grandi di me, sto cercando di trasformarli in musica», aveva scritto l’11 luglio 2026, ringraziando il pubblico per il sostegno ricevuto.

Chi è Solø

Luigi Augusto Bellini è nato a Roma nel 2002 e ha intrapreso la carriera musicale con il nome d’arte Solø. Nel 2025 ha partecipato ad Area Sanremo, arrivando tra i dieci finalisti.

Tra i suoi brani più conosciuti c’è “Mancati”, che avrebbe raggiunto milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. L’ultimo singolo pubblicato risale al 22 maggio 2026 e si intitola “Arrivederci mai più”.

Chi è Jenny Matai

Xhensila Hoxha, conosciuta artisticamente come Jenny Matai, è un’attrice e cantante di origini albanesi, nata nel 1997. Prima della vicenda giudiziaria aveva costruito una presenza significativa sui social, con circa 70mila follower su Instagram.

Nel corso della sua attività artistica ha partecipato a videoclip musicali e ha recitato in alcuni film, tra cui La bellezza del gesto di Stefano Marini e Un tipo strano di Samuel Gratacap. Parallelamente aveva pubblicato diversi singoli musicali a partire dal 2025.

Lo riporta leggo.it.