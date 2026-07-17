San Severo, al "Teresa Masselli" eseguita una rara polipectomia endoscopica su un 15enne

Un raro intervento di polipectomia endoscopica in età pediatrica è stato eseguito con successo all’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale “Teresa Masselli” di San Severo, su un ragazzo di 15 anni affetto da disturbi dello spettro autistico e ricoverato con sospetta malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD).

Nel corso degli accertamenti diagnostici, che hanno previsto gastroduodenoscopia e colonscopia, i medici hanno individuato una formazione polipoide del colon, successivamente rimossa mediante una procedura endoscopica mininvasiva, evitando così il ricorso alla chirurgia tradizionale. Si tratta di un intervento poco frequente in ambito pediatrico, che conferma l’elevato livello di specializzazione raggiunto dalla struttura sanitaria.

L’operazione è stata eseguita dall’équipe dell’Unità Operativa di Pediatria, diretta da Matteo Mariano, con la collaborazione dei medici Aura Magnati, Teresa Merlino, Mariangela Bonfitto, Maria Coco, Cornelia Dota, Lina Parentignoti e Filomena D’Apollo.

“L’intervento si è svolto regolarmente, senza alcuna complicazione per il paziente”, ha spiegato Matteo Mariano. “L’endoscopia è una metodica sicura ed efficace che consente di recidere e asportare i polipi, evitando il ricorso alle tradizionali procedure chirurgiche seguite in passato. L’intervento conferma il valore del modello organizzativo fondato sull’integrazione tra competenze specialistiche e collaborazione multidisciplinare”.

Determinante per il buon esito della procedura è stato anche il contributo dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, guidata da Livio Tullo, del Servizio di Endoscopia Digestiva dell’Adulto e del gastroenterologo Giovanni Papadopoli, che ha fornito supporto specialistico e strumentale, insieme al personale del reparto di Pediatria.

L’Unità Operativa garantisce percorsi diagnostico-terapeutici avanzati, anche attraverso l’impiego di farmaci biologici, consentendo ai piccoli pazienti di ricevere cure altamente specialistiche direttamente presso il presidio di San Severo, senza la necessità di essere trasferiti in altre strutture.

“La riuscita dell’intervento conferma il percorso di crescita dell’Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero Teresa Masselli di San Severo”, ha dichiarato Tiziana Dimatteo, direttrice generale di ASL Foggia. “La struttura si conferma un punto di riferimento per la presa in carico e il trattamento delle patologie gastroenterologiche pediatriche complesse, grazie a un modello organizzativo fondato su competenze altamente specialistiche e collaborazione multidisciplinare. Un risultato reso possibile anche grazie al costante sviluppo della Gastroenterologia pediatrica e al protocollo d’intesa con le discipline specialistiche di supporto, promosso e sottoscritto dal medico di Direzione Sanitaria del presidio di San Severo, Francesco Gambarelli. Investire nell’innovazione clinica, nell’integrazione tra professionalità e nella qualità dell’assistenza sanitaria significa garantire ai pazienti pediatrici risposte più efficaci, sicure e tempestive”.