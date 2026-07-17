Si è conclusa positivamente la vicenda del furto ai danni del Centro Polivalente Disabili “Il Sorriso” di via Tanaro 2 a San Severo, con il recupero delle attrezzature sottratte e la ripresa delle normali attività della struttura.

Il furto aveva destato forte preoccupazione tra operatori, famiglie e utenti del centro, ma il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine ha consentito di individuare il presunto responsabile e recuperare la refurtiva, restituendo serenità alla comunità che ruota attorno alla struttura.

A nome della Cooperativa Mondoabilandia di Torremaggiore, degli operatori, delle famiglie e dei ragazzi del Centro “Il Sorriso”, la coordinatrice Amalia Boncristiano ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla soluzione del caso.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto al Sovrintendente Vincenzo Fusco del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, che, pur libero dal servizio, grazie alla propria attenzione e al senso del dovere avrebbe fornito un contributo importante nell’individuazione del presunto autore del furto.

Parole di apprezzamento anche per gli operatori della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo, l’Agente Scelto Raffaele Barisano e l’Agente Scelto Nicola Crudele, intervenuti dopo la segnalazione e impegnati nelle attività che hanno portato al recupero delle attrezzature.

“Il loro lavoro rappresenta un esempio concreto di dedizione al servizio della comunità – sottolinea Boncristiano – e dimostra quanto l’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine sia fondamentale per tutelare i cittadini e i luoghi più sensibili della nostra città. Mi auguro che esempi come questo possano rappresentare uno stimolo e un motivo di orgoglio anche per i giovani colleghi chiamati ogni giorno a servire il territorio con lo stesso spirito”.

La coordinatrice ha inoltre ringraziato l’Associazione AEOP – Sezione di San Severo per la vicinanza e il sostegno garantiti nei giorni successivi al furto, oltre ai cittadini che hanno manifestato solidarietà nei confronti del centro.

Con il recupero delle attrezzature, il Centro “Il Sorriso” può continuare il proprio percorso educativo e sociale al servizio delle persone con disabilità e delle loro famiglie, confermandosi un punto di riferimento per il territorio.

Sulla vicenda è intervenuto anche Carlo Di Gioia, responsabile provinciale del MID (Movimento Italiano Disabili), che ha espresso soddisfazione per l’esito delle indagini e per l’operato delle Forze dell’Ordine.

“Esprimo sentimenti di sincera soddisfazione per la celere soluzione di una vicenda che, seppur per pochi giorni, ha inevitabilmente condizionato le attività del Centro Polivalente “Il Sorriso”. È doveroso rivolgere un sentito plauso ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine intervenuti, che con abnegazione, professionalità, competenza e profondo senso dello Stato hanno consentito di recuperare la refurtiva e di restituire serenità a una realtà che svolge un servizio fondamentale per il territorio. A loro va il nostro più vivo ringraziamento per l’impegno quotidiano a tutela della collettività e, in particolare, delle persone più fragili”, ha dichiarato Di Gioia.