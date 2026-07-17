Edizione n° 6129

BALLON D'ESSAI

POLIZIA LOCALE // Manfredonia cerca un nuovo comandante della Polizia Locale: via alla mobilità volontaria
17 Luglio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

ANTONELLA COLUCCI // Ostuni piange la Antonella Colucci, muore dopo quattro mesi di agonia
17 Luglio 2026 - ore  09:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Sanità pubblica, raccolta firme della Cgil a Foggia e Cerignola

FOGGIA CERIGNOLA Sanità pubblica, raccolta firme della Cgil a Foggia e Cerignola

Foggia e Cerignola hanno aderito alla giornata straordinaria di mobilitazione promossa dalla Cgil e dalla Funzione Pubblica Cgil

Infermieri

Sanità pubblica, raccolta firme della Cgil a Foggia e Cerignola - Fonte Immagine: coinanews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

Foggia e Cerignola hanno aderito alla giornata straordinaria di mobilitazione promossa dalla Cgil e dalla Funzione Pubblica Cgil per sostenere due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla tutela della sanità pubblica.

Davanti agli ospedali delle due città sono stati allestiti punti di raccolta firme ai quali hanno partecipato cittadini, lavoratori e pensionati, chiamati a sostenere un’iniziativa che punta a rilanciare il Servizio sanitario nazionale e garantire pienamente il diritto alla salute previsto dalla Costituzione.

Alla mobilitazione hanno preso parte Fp Cgil Foggia, Cgil Foggia e Spi Cgil Foggia, che hanno evidenziato la necessità di un maggiore investimento nella sanità pubblica, con particolare attenzione al rafforzamento degli organici, al miglioramento dei servizi e alla tutela delle condizioni lavorative del personale sanitario.

L’iniziativa rientra in una campagna nazionale sviluppata insieme a diverse associazioni impegnate nella difesa del diritto alla salute e richiama i principi della Costituzione italiana e della legge 833 del 1978, che ha istituito il Servizio sanitario nazionale.

Le proposte di legge di iniziativa popolare prevedono un aumento delle risorse destinate alla sanità pubblica, la valorizzazione dei professionisti del settore, nuove assunzioni, interventi per ridurre le liste d’attesa, il potenziamento della medicina territoriale e una riduzione del ricorso alle esternalizzazioni.

Tra gli obiettivi della campagna figurano anche il rafforzamento dell’assistenza di prossimità e un accesso più equo alle cure, con l’intento di rendere il sistema sanitario più vicino ai bisogni dei cittadini e più efficiente nella risposta alle esigenze della popolazione.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO