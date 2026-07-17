Tragico incidente nella notte lungo la Tangenziale Est, dove un motociclista di 25 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un mezzo di servizio impegnato in un cantiere stradale. La vittima è Gian Fabbrini.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 2, nei pressi dello svincolo di Vimercate Centro, mentre erano in corso le operazioni di allestimento di un cantiere per i lavori notturni. Gli operai stavano posizionando segnaletica e birilli per deviare il traffico e chiudere la carreggiata Sud in direzione Milano.

Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane non avrebbe imboccato la rampa d’uscita obbligatoria, proseguendo lungo il tratto interessato dai lavori. La moto avrebbe urtato uno dei cartelli provvisori del cantiere, facendo perdere il controllo del mezzo al conducente.

Sbalzato dalla sella, il 25enne è stato proiettato contro un furgone utilizzato dagli operai per il trasporto delle attrezzature. L’impatto si è rivelato devastante.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi addetti al cantiere, che hanno assistito impotenti alla scena. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, due automediche, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia Stradale.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

Illeso ma sotto shock il conducente del furgone coinvolto nell’incidente, che è stato assistito dal personale sanitario.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno eseguito i rilievi fino alle prime ore del mattino per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il corretto allestimento del cantiere. La carreggiata è rimasta parzialmente chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio dedicati al giovane. Tra questi, uno degli amici lo ha ricordato scrivendo: “Sempre con te, amico mio. Non ti dimenticherò mai!”

Lo riporta ilgiorno.it.