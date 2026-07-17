Edizione n° 6130

BALLON D'ESSAI

POLIZIA LOCALE // Manfredonia cerca un nuovo comandante della Polizia Locale: via alla mobilità volontaria
17 Luglio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

ANTONELLA COLUCCI // Ostuni piange la Antonella Colucci, muore dopo quattro mesi di agonia
17 Luglio 2026 - ore  09:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // StatoQuotidiano sfiora i 300 mila followers: una community di quasi 298 mila persone

300MILA FOLLOWERS StatoQuotidiano sfiora i 300 mila followers: una community di quasi 298 mila persone

Importanti anche i numeri delle altre piattaforme: TikTok conta 41.800 follower, segno della crescente attenzione del pubblico più giovane verso l'informazione proposta dal giornale

StatoQuotidiano sfiora i 300 mila followers: una community di quasi 298 mila persone

StatoQuotidiano sfiora i 300 mila followers: una community di quasi 298 mila persone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Attualità // Economia //

MANFREDONIA – La comunità digitale di StatoQuotidiano continua a crescere. Sommando tutte le piattaforme social e i canali di comunicazione diretta, il network editoriale raggiunge oggi 297.739 follower e iscritti, confermandosi uno dei principali punti di riferimento dell’informazione locale e regionale.

Il dato più significativo arriva da Facebook, che tra la pagina principale e quelle dedicate a Manfredonia, Foggia e Forum raccoglie 222.889 follower, pari a circa il 75% dell’intera community.

Importanti anche i numeri delle altre piattaforme: TikTok conta 41.800 follower, segno della crescente attenzione del pubblico più giovane verso l’informazione proposta dal giornale. Seguono le notifiche push, attivate da 27.750 lettori, Instagram con 17.400 follower, il canale YouTube con 10.000 iscritti e il canale WhatsApp, che raggiunge 1.200 utenti.

Nel dettaglio:

  • Facebook (StatoQuotidiano, Manfredonia, Foggia e Forum): 222.889
  • TikTok: 41.800
  • Notifiche Push: 27.750
  • Instagram: 17.400
  • YouTube: 10.000
  • WhatsApp: 1.200

Totale community: 297.739 utenti.

Questi numeri rappresentano molto più di semplici statistiche: raccontano una relazione quotidiana costruita negli anni con i lettori, fondata su informazione, approfondimento e presenza costante sul territorio.

La crescita della community digitale conferma la fiducia riposta dai lettori nel lavoro della redazione e testimonia la capacità di StatoQuotidiano di raggiungere pubblici diversi attraverso linguaggi e piattaforme differenti, mantenendo sempre al centro l’obiettivo di offrire un’informazione libera, tempestiva e vicina ai cittadini.

La Redazione

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO