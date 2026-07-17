StatoQuotidiano sfiora i 300 mila followers: una community di quasi 298 mila persone

MANFREDONIA – La comunità digitale di StatoQuotidiano continua a crescere. Sommando tutte le piattaforme social e i canali di comunicazione diretta, il network editoriale raggiunge oggi 297.739 follower e iscritti, confermandosi uno dei principali punti di riferimento dell’informazione locale e regionale.

Il dato più significativo arriva da Facebook, che tra la pagina principale e quelle dedicate a Manfredonia, Foggia e Forum raccoglie 222.889 follower, pari a circa il 75% dell’intera community.

Importanti anche i numeri delle altre piattaforme: TikTok conta 41.800 follower, segno della crescente attenzione del pubblico più giovane verso l’informazione proposta dal giornale. Seguono le notifiche push, attivate da 27.750 lettori, Instagram con 17.400 follower, il canale YouTube con 10.000 iscritti e il canale WhatsApp, che raggiunge 1.200 utenti.

Nel dettaglio:

Facebook (StatoQuotidiano, Manfredonia, Foggia e Forum): 222.889

TikTok: 41.800

Notifiche Push: 27.750

Instagram: 17.400

YouTube: 10.000

WhatsApp: 1.200

Totale community: 297.739 utenti.

Questi numeri rappresentano molto più di semplici statistiche: raccontano una relazione quotidiana costruita negli anni con i lettori, fondata su informazione, approfondimento e presenza costante sul territorio.

La crescita della community digitale conferma la fiducia riposta dai lettori nel lavoro della redazione e testimonia la capacità di StatoQuotidiano di raggiungere pubblici diversi attraverso linguaggi e piattaforme differenti, mantenendo sempre al centro l’obiettivo di offrire un’informazione libera, tempestiva e vicina ai cittadini.

La Redazione