Edizione n° 6130

BALLON D'ESSAI

POLIZIA LOCALE // Manfredonia cerca un nuovo comandante della Polizia Locale: via alla mobilità volontaria
17 Luglio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

ANTONELLA COLUCCI // Ostuni piange la Antonella Colucci, muore dopo quattro mesi di agonia
17 Luglio 2026 - ore  09:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tentato omicidio Antonio Fratianni, aggravato dal metodo mafioso: definitive le condanne, 5 in carcere

ANTONIO FRATIANNI Tentato omicidio Antonio Fratianni, aggravato dal metodo mafioso: definitive le condanne, 5 in carcere

I fatti risalgono al 26 giugno 2002, quando nei pressi del casello autostradale dell'A14 di Foggia venne organizzato un agguato ai danni dell'imprenditore Antonio Fratianni.

LEGGI ANCHE //  Agguato al boss Francavilla a Nettuno, chiesti 24 anni per Antonio Fratianni
Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina cinque provvedimenti di carcerazione nei confronti di altrettanti soggetti condannati in via definitiva per il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso dell’imprenditore foggiano Antonio Fratianni e per detenzione illegale di armi.

POTREBBE INTERESSARTI // Agguato al boss Francavilla a Nettuno, chiesti 24 anni per Antonio Fratianni

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia, in esecuzione dei provvedimenti emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari, a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Bari (Sezione III) divenuta irrevocabile il 15 luglio 2026.

L’agguato del 2002 al casello dell’A14

I fatti risalgono al 26 giugno 2002, quando nei pressi del casello autostradale dell’A14 di Foggia venne organizzato un agguato ai danni dell’imprenditore Antonio Fratianni.

POTREBBE INTERESSARTI // Agguato al boss Francavilla a Nettuno, chiesti 24 anni per Antonio Fratianni

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini e accertato nei vari gradi di giudizio, un commando composto da tre persone, diretto da uno dei vertici della batteria Sinesi-Francavilla, articolazione della cosiddetta Società foggiana, avrebbe dovuto assassinare Fratianni mentre faceva ritorno da Brindisi insieme alla moglie.

Altri due complici avrebbero invece avuto il compito di monitorare gli spostamenti della vittima, posizionandosi su una scala esterna di un casolare abbandonato situato nelle vicinanze del tratto autostradale.

Il piano criminoso, preparato nei minimi dettagli nei giorni precedenti, non venne però portato a termine grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che impedirono l’esecuzione dell’attentato prima che il commando entrasse in azione. Con il passaggio in giudicato della sentenza, la Squadra Mobile ha dato esecuzione ai provvedimenti di carcerazione. Uno dei condannati era già detenuto presso la Casa Circondariale di Parma, mentre nei confronti di un altro il provvedimento comprende anche un cumulo di pene relativo a precedenti condanne per reati contro il patrimonio commessi prima del tentato omicidio.

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO