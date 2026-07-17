Sulla privatizzazione delle spiagge il dibattito è sempre aperto e fa riflettere il caso di Vieste con i panini mangiati in spiaggia.

Una madre ha portato di nascosto dei panini per il figlio in un lido di Vieste dove era stato vietato dai gestori il cibo portato da casa.

In alcune regioni italiane infatti la maggior parte delle spiagge sono occupate da stabilimenti e le spiagge libere sono davvero poche.

In Emilia-Romagna e Liguria, ad esempio, il 70% del litorale è stato privatizzato. Secondo il Guardian che ha seguito il caso, l’Italia è uno dei Paesi europei con più spiagge privatizzate.

Al contrario delle spiagge francesi come quelle di Saint Tropez e molte della Costa azzurra. Anche in Grecia, nelle Canarie e nelle Baleari sono tantissime e sono molto belle.

Invece in Italia andare in spiaggia sta diventando un lusso. In Puglia, ci sono lidi incastonati in calette bellissime, con lettini a baldacchino, ristoranti e cocktail bar.

Il biglietto d’ingresso ha un costo notevole e anche il consumo di cibo e bevande. Stessa cosa nel litorale toscano e quello romagnolo.

Ma tornando alla mamma di Vieste che aveva speso già 850 euro per l’ombrellone per tutta la stagione, non voleva spendere anche per il pranzo e aveva deciso di portarselo al sacco.

Lei acquistava comunque al bar le bevande, i caffè e anche i gelati. Nel lido, il regolamento che vietava il consumo di cibi propri, c’era, ma non era legale quindi valido.

La conformità del regolamento infatti era già stata contestata dalle istituzioni pugliesi con il presidente della Regione Antonio Decaro.

In sintesi, vietare di portarsi cibo da casa è illegale.

A cura di Antonella Cutolo su r101.it.