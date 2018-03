Tutto il pesce di Manfredonia in una sagra

Di:

Manfredonia – IN arrivo la quindicesima edizione della sagra del pesce ‘Mangiamare’, una festa dedicata ai sapori del ‘mare di Manfredonia’. L’appuntamento è fissato per sabato 21 agosto 2010, a partire dalle ore 20.30, nei pressi del parcheggio del Nuovo Mercato Ittico di Manfredonia (ingresso di fronte alla Capitaneria di Porto, in piazza Marconi).L’evento, organizzato da ‘Ideadoc adv’, è promosso dall’Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari, Caccia e Pesca e dall’Assessorato alle Attività Produttive della Città di Manfredonia, in collaborazione con il Consorzio di Gestione del Mercato Ittico cittadino e le associazioni ‘Genziana’ e ‘Gente di Mare’.“UN EVENTO CHE PROMUOVE LE TRADIZIONI GASTRONOMICHE LOCALI” “Il ‘Mangiamare è considerato un appuntamento storico, che rende onore al faticoso lavoro dei nostri pescatori –spiega il sindaco di Manfredonia-. Oltre a impreziosire l’estate sipontina, questa sagra costituisce efficace occasione di richiamo turistico e di promozione delle nostre tradizioni gastronomiche, con il coinvolgimento diretto degli operatori del mondo della pesca e dei ristoratori”.La marineria di Manfredonia, inoltre, fornisce da sempre ingenti quantità di pesce sulle tavole dei pugliesi e degli italiani, per cui, come afferma l’assessore regionale con delega alla Pesca, “viene naturale sostenere un evento di questa natura per promuovere il pescato dell’Adriatico, educare al consumo di pesce e intrattenere le migliaia di turisti che affollano il Gargano”.“La pesca costituisce una voce importante dell’economia della nostra città – dichiara l’assessore alle Attività Produttive della città di Manfredonia–, e il Mangiamare darà prova dell’eccellenza qualitativa che i nostri prodotti hanno raggiunto sul mercato regionale e nazionale del pesce”.ALL’INTERNO DEL MERCATO UN’AREA ESPOSITIVA – E quest’anno una novità: all’interno dell’area del nuovo mercato ittico verrà allestita una piccola area espositiva, dedicata alle attività più interessanti del panorama produttivo cittadino. Serata scoppiettante di frittura, quindi, ma anche di ritmo, con il concerto dei Terranima, noto gruppo etno-folk garganico dall’impatto garantito. Prevendita biglietti: Edicola ‘Il Papiro’, Bar Impero, Bar Buccino, ma sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso (euro 7,5 – comprensivo di degustazioni di pesce, sorbetto al limone, vino bianco e rosso, e acqua) anche sul posto dell’evento, sabato 21 agosto a partire dalle ore 20.30.