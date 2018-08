Gioco d’azzardo: agli italiani piace online

Di:

Di pochi giorni fa la notizia della chiusura del casinò di Campione d’Italia, una delle istituzioni di questo tipo più prestigiose del nostro Paese. Nonostante quanto sembri però la spesa media pro capite per il gioco d’azzardo in Italia sta aumentando, e in modo importante. La maggior parte dei giocatori però predilige i casino online, più facili da raggiungere, più comodi e pratici.

La spesa pro capite nel gioco d’azzardo

In Italia la spesa pro capite per il gioco d’azzardo è in costante aumento negli ultimi anni. La quota che riguarda i casinò presenti sul territorio è invece in costante diminuzione. Le motivazioni di questo evento sono abbastanza semplici da comprendere: la clientela dei casinò è cambiata e le proposte disponibili in rete, o nei bar e tabaccherie, è sempre più ricca. Oggi chi vuole tentare la sorte lo può fare anche da casa, di notte o nei momenti liberi, senza doversi spostare da dove vive e senza doversi preparare in modo particolare, come invece avviene per il gioco nei casinò tradizionali. Per altro si deve anche considerare che se si desidera andare al casinò è necessario spendere dei soldi per il viaggio e il soggiorno, voce di spesa che nelle sale slot o online viene totalmente annullata.

Totale sicurezza anche online

Si deve poi anche considerare che negli ultimi anni l’offerta in rete è molto cambiata. L’agenzia dei Monopoli infatti ha fatto un importante lavoro per rendere più sicuri i siti internet; oggi infatti è facile comprendere quali siano i siti sciuri, sui quali si può giocare senza temere truffe o raggiri di qualsivoglia tipologia. Si deve anche considerare che numerosi siti internet dedicati al gioco d’azzardo propongono ai loro clienti varie tipologie di offerte, come ad esempio un omaggio in denaro non appena si apre un nuovo account, o giri gratis su alcuni tavoli. Questo tipo di proposte pubblicitarie ovviamente attirano numerosi giocatori, che si vedono offrire la possibilità di giocare con una spesa minima.

Più comodo in tabaccheria o in rete

Oltre ai vantaggi diretti giocare con le lotterie istantanee, con le classiche “macchinette” o in rete garantisce anche la massima comodità. Sono infatti moltissimi i locali in cui si trovano questo tipo di giochi, si pensi ad esempio alle lotterie istantanee oggi disponibili anche nei supermercati o in altri punti vendita. I siti di gioco d’azzardo online inoltre permettono spesso anche di utilizzare delle comode applicazioni per smartphone ai loro clienti. In pratica si può giocare direttamente dal telefono, senza dover avere a disposizione un computer o un altro terminale. Questo rende possibile il gioco anche quando si hanno solo pochi minuti di tempo, come fosse un semplice passatempo. Per molti poi la caratteristica più interessante dei siti di gioco d’azzardo è la possibilità di fissare una cifra massima da impiegare nel corso di una settimana o di un mese. In pratica si ha la possibilità di stabilire una sorta di autocontrollo, un punto di non ritorno superato il quale si deve attendere un certo periodo di tempo per ricominciare a puntare.