Manfredonia: allarme alcool tra i minorenni

Di:

Manfredonia, 17 agosto 2018. “Da qualche anno a Manfredonia si assiste all’accrescere del fenomeno di abuso di alcolici tra i giovanissimi e alla reiterata infrazione e violazione delle vigenti leggi riguardanti la somministrazione di alcolici a minorenni”. Così in un post condiviso su Facebook dall’ avv. Cristiano Romani capogruppo di FI Manfredonia.

FI lancia un vero e proprio SOS per porre l’attenzione su quello che sembra essere un fenomeno in continua crescita e per cui urge un tavolo di concertazione, un argine da porre in maniera netta: “Ormai alla fine di feste private o grandi manifestazioni pubbliche, gli operatori del 118 emanano un bollettino pietoso…ubriacamenti ed incidenti stradali. Questo accadeva soprattutto negli anni passati in vista di eventi presenti nel cartellone estivo; tutto ciò alimentato ancor più dal basso costo delle stesse bevande alcoliche ormai in vendita anche presso le macchinette automatiche o nei piccoli negozi di alimentari aperti fino a tarda notte per poi consumarle in luoghi più o meno appartati come il mercato di via Santa Restituta”.

“Si tratta di un problema di difficile risoluzione ma su cui ci preme perlomeno puntare i riflettori per evitarne sviluppi di entità ancor più grave”, continua Cristiano Romani.

Dello stesso avviso Noemi Frattarolo, assessora ai servizi sociali del comune di Manfredonia: “Ritengo che la distribuzione di alcolici a prezzi stracciati nelle macchinette automatiche sia molto grave, ho inoltre chiesto di attenzionare alcuni spacci di alcolici aperti fino a tarda notte. Da parte nostra stiamo tentando di aprire degli sportelli sociali all’interno delle scuole in cui sia sempre presente uno psicologo che possa aiutare e dare un sostegno a chi ne abbia bisogno, a chi si ritrovi vittima di dipendenze o abusi di qualsiasi tipo…spero che il progetto venga al più presto attivato”.

Non meno importante dell’intervento delle strutture sociali e politiche è chiedersi cosa però risiede alla base di questo disagio, della voglia di consumare alcool in grandi quantità fin dalla giovanissima età ed in che modo riuscire ad evitare abitudini di questo tipo.

Secondo Anna Palumbo, psicologa e psicoterapeuta di Manfredonia: “L’elevato consumo di alcool è dato dal cambiamento culturale in atto, dal facile accesso a basso costo dello stesso ma soprattutto perché è diventato un “facilitatore sociale”, in quanto allevia ed elimina le inibizioni, facilita le relazioni con il gruppo dei pari, facilita l’inserimento e l’accettazione all’interno del gruppo dei pari. Infatti, i giovani si sentono più sicuri e meno timidi, più indipendenti ed adulti.

Oggi si parla infatti di “binge drinking”, cioè il bere in maniera ripetuta grandi quantità di alcol proprio con il fine di togliere i freni inibitori. Consideriamo anche che attualmente le bevande alcoliche che i ragazzi bevono nei locali sono cocktail dal sapore piacevole, perché miste a sapori fruttati e tutto questo facilita l’assunzione di grandi quantità favorendo ulteriormente il fenomeno di cui sopra. Occorrerebbe innanzitutto fare attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole soprattutto tra i giovanissimi, non solo informandoli sul fenomeno e sulle conseguenze, ma soprattutto creare attività che facilitino le relazioni nei gruppi, che rinforzino l’autostima e che accompagnino i giovani verso il mondo adulto utilizzando modalità di inserimento nel gruppo dei pari più sane”.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 17 agosto 2018