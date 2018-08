Tutto pronto per le “Sipontiadi”

Di:

Dal 17 agosto al 27 agosto un importante evento colorerà di sana competitività le strade e le spiagge sipontine: l’edizione 2018 delle Sipontiadi.

L’appuntamento biennale del club vedrà, anche per quest’anno, le squadre impegnate in giochi quali i castelli di sabbia, la corsa nei sacchi, gare di nuoto e salto in lungo, caccia al tesoro, freccette, tiro con l’arco, burraco, tennis ed altro ancora.

Le Sipontiadi, come la Strasiponto, rappresentano una tradizione dello Sporting Club di Siponto, giunto ai suoi 70 anni di vita insieme.

Nate alcune decadi fa, le gare ispirate alle famose Olimpiadi, hanno rappresentato sempre un momento di aggregazione e condivisione per la comunità sipontina.

Un tempo la serata inaugurale era vissuta in modo intenso da tutti i soci, ai quali si univano nella vecchia Piazza S.Maria Regina, non ancora ristrutturata, una folta schiera di turisti, bagnanti e curiosi.

Addirittura per l’inaugurazione si chiedeva la partecipazione delle “Frecce Tricolore” del vicino aereoporto di Amendola, e noi bambini esterefatti con il naso all’insù, ammiravamo gli aerei sfrecciare nel cielo blu.

Altro momento importante era l’ accensione della fiaccola….il capitano di ogni squadra, dopo un giro di piazza, passava il testimone fino a quando, solitamente il più giovane, dava ufficialmente inizio alle gare con l’accensione del fuoco olimpico.

E l’emozione nella preparazione della serata finale…i giardini si trasformavano in teatri a cielo aperto, mentre lembi di stoffe variopinte e carta crespa frusciante, svolazzavano fra rosee bouganvilles e rossi gerani e il mangianastri gridava a squarciagola la canzone, must dell’estate ….

Appuntamento alle ore 20.00, in Piazza Santa Maria Regina, per l’inaugurazione. La parata sarà aperta dalla “Banda Città di Manfredonia”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.