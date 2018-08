Torna in carcere spacciatore di Vieste

Di:

Foggia. I Carabinieri della Tenenza di Vieste hanno tratto in arresto, conducendolo presso il carcere di Foggia, il pregiudicato 27enne del luogo Hdiouech Christian.

L’uomo, già agli arresti domiciliari poiché arrestato in flagranza qualche giorno fa per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, inizialmente tradotto nel carcere di Foggia poi stato sottoposto agli arresti domiciliari.

In realtà, a prescindere da quest’ultimo episodio, già in passato gli uomini dell’Arma lo avevano tratto in arresto, sempre per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico cocaina.

Alla luce dell’ultimo arresto, i Carabinieri di Vieste si sono interfacciati con l’Ufficio di Sorveglianza, da cui dipendono i soggetti sottoposti a misure restrittive alternative al carcere, che ha quindi valutato l’aggravamento a carico del pregiudicato della misura, disponendone la traduzione in carcere, cosa che è avvenuta nella giornata di ferragosto.