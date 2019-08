Bari: “Spiaggia Pane e Pomodoro negata ai disabili a Ferragosto”

Di:

Gli altri a mare, ma loro no. Gianni Romito, presidente di Hb Bari 2003, protesta per l’assenza di servizio ai disabili alla spiaggia di Pane e Pomodoro. Proprio nel giorno clou dell’estate nella popolare spiaggia cittadina – denuncia il portavoce dei disabili – non sarebbe stata garantita l’assistenza necessaria per consentire di fare il bagno ai disabili in compagnia dei loro famigliari. Romito – che nei giorni scorsi ha comunque riconosciuto l’impegno per la spiaggia di Torre Quetta – fa riferimento ad altre realtà pugliesi «anche più piccole, da cui prendere esempio: Maruggio, Torre Ovo, Peschici, Zapponeta, dove magari i mezzi e le risorse sono più limitate essendo comuni minori, ma dove la scelta del puntare ad abbattere le discriminazioni sono al centro della questione».

In queste zone , infatti, l’amministrazione ha istituito dei punti di accesso assistiti al mare per le persone disabili. «Dopo il grande lavoro di sensibilizzazione, di presenza sul territorio mia personale ma soprattutto anche dell’Hbari 2003 che da sempre è attenta e sensibile a queste attenzioni dovute, è davvero triste realizzare che oggi, giorno di ferragosto, proprio presso la località barese marittima per eccellenza “Pane e Pomodoro”, non sia assicurata là possibilità, alle persone con disabilità, di poter fare un bagno in compagnia di amici e famigliari».