Foggia, consiglio comunale: Lega delegittima tre consiglieri

L’atteggiamento e la posizione politica tenuta in questi giorni dai consiglieri comunali di Foggia Massimiliano Di Fonso, Alfonso Fiore e Liliana Iadarola non rispetta i principi ed i valori della Lega e non rappresenta la visione condivisa nel partito. Per queste ragioni i tre consiglieri comunali da questo momento non sono più legittimati a parlare e a rappresentare la Lega nel consiglio comunale di Foggia, dove il gruppo sarà costituito da due consiglieri: Concetta Soragnese e Salvatore De Martino che sarà anche il nuovo Capogruppo.

Tanto dichiarano Luigi D’Eramo e Giovanni Riviello Segretario e Vice Segretario Regionale della Lega Salvini Premier Puglia.