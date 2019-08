Manfredonia. Lettori “Truffata da 2 persone con una Opel Zafira..”

“Carissima redazione di StatoQuotidiano, sono un esercente di Manfredonia che ha subito la stessa truffa da voi pubblicata sui due tizi con Opel Zafira, solo che ha me la truffa è stata per delle olive mia ordinate, la mia commessa ingenuamente ha creduto ai due tizi dopo una finta telefonata fatta dai due truffatori nei miei confronti.

Dopodiché che vedendo il denaro sul bancone mentre la commessa cercava di contattarmi L’hanno ritirato immediatamente e sono fuggiti con la loro Opel zafira . Il locale è videosorvegliato quindi è stato ripreso tutto dall inizio alla fine se può essere utile posso allegare le foto. Ovviamente non solo non ho mai ordinato 10 kg di olive ma non le ho neanche mai ricevute.