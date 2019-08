Manfredonia/ Treno-Tram, soluzione su gomma invece da Comune e RFI

Di:

«Il Ministero dei Trasporti è in attesa di ricevere notizie dalla Regione Puglia sul treno-tram Foggia-Manfredonia. Tutti si augurano pre­sto, anche se la scelta regionale di mettere un sistema su gomma al posto del tra­dizionale sistema su ferro non ci convin­ce». A dirlo è la deputata Francesca Troia­no del Movimento 5 Stelle, commentando la risposta avuta dal sottosegretario ai tra­sporti Michele Dell’Orco su un’interroga­zione dedicata all’infrastruttura che ven­ne compresa nel Piano operativo delle in­frastrutture 2014-2020.

Secondo quanto ha detto Dell’Orco in commissione trasporti alla Camera (ri­spondendo all’interrogazione che ha visto proprio Troiano come prima firmataria), il ministero, lo scorso 14 maggio, ha con­vocato una riunione con tutti i soggetti coinvolti per esaminare congiuntamente le criticità evidenziate da Rfi in relazione alla proposta della Regione Puglia di di­smissione parziale.

fonte retegargano