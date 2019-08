Peschici, rischia di morire soffocato al ristorante: lo salva un cliente

Di:

Un secondo in più e il dramma sarebbe sfociato in tragedia. Un secondo in più e un uomo sarebbe morto soffocato al ristorante in una serata di festa davanti alla moglie che urlava sotto choc. Ma poi è spuntato un “angelo” in carne e ossa che ha scacciato la morte. Un uomo, che si trovava a cena in un ristorante di Peschici (Foggia), ha rischiato di morire soffocato mentre tutti cercavano, invano, di aiutarlo a respirare. A salvarlo ci ha pensato Maurizio P., un turista romano giunto in Puglia per passare le vacanze insieme alla compagna, Veronica.

A raccontare la vicenda, su Facebook, è proprio Veronica, la compagna di Maurizio: i due si erano seduti da poco a tavola nell’uliveto all’interno del rinomato ristorante Pane e Vino, quando hanno notato un certo trambusto provenire da un altro tavolo.

fonte leggo.it