Casa Sollievo, importante scoperta sulla Malattia di Huntington (video)

🔎 Identificata l'origine della #MalattiaDiHuntington in Medio Oriente🗣️ Ferdinando Squitieri, responsabile dell’Unità Ricerca e Cura Huntington e Malattie Rare di Casa Sollievo della Sofferenza e direttore scientifico della Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington-LIRH onlus illustra lo studio realizzato in collaborazione con i ricercatori del National Genetic Centre (NGC) e del Center for Molecular Medicine and Therapeutics (CMMT), che ha mostrato un volto, finora sconosciuto, della storia della malattia di Huntington. 🗺️ Grazie a questo studio è stato possibile determinare che la malattia di Huntington, in una specifica area del Medio Oriente, ha per la gran parte un’origine africana. Inoltre, la popolazione medio-orientale manifesta un’insorgenza della malattia più precoce, una mutazione più tossica e un numero maggiore di casi ad insorgenza giovanile di qualsiasi altra parte del mondo.👨🏻‍⚕️L’esistenza delle diverse caratteristiche genetiche in diverse popolazioni di pazienti potrebbe avere un impatto significativo sullo sviluppo di nuove terapie genetiche.📰 L’indagine, realizzata tra Agosto 2013 e Marzo 2019, è stata pubblicata sulla rivista scientifica Genetics in Medicine

