Caratù “Amministrate una grande città (pur se umiliata). Non siate Commissari liquidatori”

Manfredonia, 17 AGOSTO 2020. Premesso, che, come ex amministratore pubblico e presidente di un movimento politico, che crede nelle istituzioni, ho grande rispetto istituzionale e professionale verso i commissari straordinari che attualmente amministrano Manfredonia. Ciò premesso, non mi impedisce e non mi impedirà di esprimere il mio pensiero, è dare il mio contributo per evitare il declino della mia città. È RARISSIMO, e fuori dalla prassi, che la commissione straordinaria, al tempo di ferragosto, emetta un comunicato con tanto di tabelle riassuntive ed esplicative ed un fittissimo elenco di delibere provvedimenti ecc ecc in risposta alle “ imprecisioni” ed alle accuse di “ superficialità ed inerzia “ pubblicate sui social e sui giornali on Line.

Sull’aumento della tari: con il rispetto dovuto ai commissari straordinari ( dirigenti statali di altissimo livello ) investiti di una grande responsabilità che comprendo, non posso non tacere quando si producono atti di natura tecnico politica che investono la totalità della popolazione e delle attività produttive, commerciali e professionali. Segnando profondamente la loro stessa sopravvivenza. Dovete consentirci delle legittime riflessioni, fatte su valutazioni diverse dalle vostre. Non per questo “ imprecise “ o in mala fede. Innanzitutto l’“imprecisione“ da voi segnalata non trova riscontro nel nostro comunicato parliamo “ di aumenti del 20 % totale comprensivo del ruolo suppletivo incluso nelle cartelle” e non del “ 22% in aggiunto al conguaglio tari 2019” come da voi affermato nel vostro virgolettato. Basta confrontare lo stesso giornale on Line che riporta entrambi i comunicati. Pertanto debbo ritenere la vostra imprecisa e superficiale. Almeno tanto quanto la nostra.

È vero! Ve ne diamo atto, le tariffe per il 2020, non sono aumentate per il semplice fatto che avete adeguato/conguagliato/aumentato postumo quelle per il 2019 e su quella avete inviato non la tariffa 2020 ma un acconto 2020 come si evince dall’intestazione della cartella “ avviso di pagamento tassa sui rifiuti TARI acconto 2020” quindi è del tutto evidente che trattasi di un avviso che prefigura un futuro saldo. Avete usato un artifizio lessicale per negare un aumento che nei fatti esiste, riconoscendovi che avete applicato alla lettera la legge. Avete agito sulla spesa storica, come la spesa sanitaria nazionale “ chi più spende più riceve “ senza entrare nel merito della qualità della spesa. Affermate che avete parametrato la tassa, in base alle previsioni del costo sul servizio fatto dall’a.s.e, come chiedere all’acquaio se l’acqua è fresca, Questo metodo ha portato a Far lievitare in pochi anni il costo del servizio da circa 4 milioni di euro ai quasi 10 milioni ( Scusate L’ approssimazione dei numeri) a me non pare questo metodo di calcolo abbia portato giovamento alle casse del comune ed alle tasche dei cittadini. ( soprattutto con una pessima qualità del servizio) L’a.s.e è una società che opera in regime di monopolio , non lavora e non conosce il libero mercato, tanto la sua commessa non è mai messa in discussione. spetta al commissario che rappresenta i cittadini nell ‘assemblea dei soci dare l’indirizzo politico industriale razionalizzando i costi e servizio renderla più efficiente ed efficace. Come avete fatto ad accettare una previsione di costo del servizio per il 2020 prendendo la base il consuntivo 2019, le evidenze sono note a qualsiasi uomo della strada. non c’è stato e non ci sarà lo stesso servizio è la stessa quantità di rifiuti da conferire in discarica, solo questo dovrebbe indurvi ad una riduzione delle tariffe. Non tocchiamo il pietoso tasto della qualità . Forse il commissario presente nell assemblea dei soci dovrebbe cambiare parametri invece di chiedere all’a.s.e. quanto costa il servizio, dovrebbe imporre all’a.s.e quanto la città è disposta a pagare per un servizio pessimo. Magari ci si pensa due volte prima di spendere danaro pubblico( come l’assunzione degli stagionali) forse . Costata più in consulenze legali per la privacy e l’ agenzia interinale per la selezione del personale che il costo dei 20 giorni di lavoro.

Dovete consentirmi due considerazioni, la prima su AGER Puglia, già nel luglio 2019 attraverso i social e giornali on Line , abbiamo denunciato questa situazione assurda. AGER di fatto ordina ad ase di conferire i rifiuti ( quasi al doppio del vecchio prezzo) servendosi di un intermediario indicato per poi ritrovarsi i rifiuti nello stesso approdo precedente. Questo lo trovate su tutti i giornali on Line (che vedo leggete)

A Stato Quotidiano, Sipontino.net, L’Attacco, Manfredonia TV, Annamaria Vitulano per la Gazzetta del Mezzogiorno, va il ringraziamento per la pubblicazione puntuale ed integrale delle mie riflessioni. L’altra considerazione è di ordine pratico, come pensate di recuperare il ruolo suppletivo, se per legge il ruolo va pagato dal conduttore , in un anno e mezzo di distanza circa ci sono tra decessi e emigrazione circa 2 mila persone in meno, per non parlare di chi ha perso il reddito o lo ha visto fortemente diminuito, basta vedere i percettori del reddito d’emergenza del bonus famiglie ed anche il vostro ultimo provvedimento a sostegno agli inquilini morosi dovrebbe portarvi a riflettere.

Quante attività commerciali, artigianali, industriali non hanno più riaperto. Come farete ad incassare questo maggior costo se a malapena stanno in piedi o addirittura chiusi. Vi doterete di un mega ufficio legale per il recupero crediti? Questa tassa non è un puro calcolo computistico, ma un fatto di equità. E questa tariffa di equità non ha nemmeno l’ombra. Mi dispiace , vi stare “ avvitando “ su Un meccanismo tecnico contabile che è perverso, allontanando la discussione sul vero problema la” qualità del servizio “ solo quella può giustificare costi in più. Ma non è. questo il caso, il decoro urbano è il presupposto per la rinascita sociale e civile della città. Vi prego uscite dal palazzo fatevi un giro in città. Non necessariamente nelle periferie, il degrado è davanti a tutti. Usate tutte le armi anche la repressione il decoro è indispensabile Questo è quello che nell’immediato la città vi chiede..

Giovanni Caratù – McF