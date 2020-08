Covid, ufficiale: 12 ricoverati al D’Avanzo, 12 ai Riuniti. Solo 1 in rianimazione

Foggia, 17 agosto 2020. Covid_19: un totale ad oggi di 12 ricoverati nell’ospedale D’Avanzo di Foggia (reparto malattie infettive, tutti da Borgo Mezzanone, probabilmente di nazionalità straniera), 12 ricoverati nel reparto di malattie infettive degli Ospedali Riuniti. In questo senso, non sarebbe di Cerignola il focolaio più importante, al momento, in Capitanata ma proprio di Borgo Mezzanone. Per i cittadini della borgata foggiana, da voci non confermate essendo asintomatici si vorrebbe allestire un ex albergo di Lucera per metterli in isolamento.

Soltanto un cittadino, di circa 60 anni, risulta al momento ricoverato nel reparto di rianimazione degli ospedali Riuniti di Foggia. L’uomo era stato già ricoverato a Casa Sollievo, a San Giovanni Rotondo, in seguito il trasferimento. Non sarebbe in condizioni gravi.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Pierluigi Lopalco, sono 1 o 2 e non 5 i ragazzi ricoverati nei reparti infettivi di Foggia.

