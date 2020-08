Criptovalute: rappresentano un investimento ottimale?

Criptovalute, vale a dire: monete elettroniche virtuali, moltiplicatesi a dismisura nel corso del 2016 e del 2017. Se ne contano più di 40, ma la prima è stata il bitcoin, criptovaluta che, verso la fine del 2017, valeva circa 20.000 dollari. Fondamentale per comprendere come investire in bitcoin è considerare il mondo del trading online.

Il motivo per cui molti investitori si sono avvicinati al mondo delle criptovalute è chiaro; queste monete hanno un valore stabilito esclusivamente dalle leggi di mercato, non esiste una banca nazionale o un sistema di regolamentazione che ne stabilisca il valore. Per il modo in cui sono nate, le criptovalute hanno la caratteristica di essere disponibili in un numero finito. Se molte persone desiderano possedere un bitcoin, il suo valore aumenta, propri come avviene per l’oro o i diamanti. Allo stesso tempo però nel momento in cui si pubblicano notizie e note stampa nei quali si parla in modo poco lusinghiero dei bitcoin, chi li possiede sarà tentato dal rivenderli, oppure chi li desidera smetterà di acquistarli. Il valore di un bitcoin era ed è quindi in balia degli eventi. Quando queste monete sono nate il loro valore era irrisorio; oggi valgono qualche migliaio di euro, chi li ha acquistati anni fa ha sicuramente guadagnato in modo vertiginoso.

Anche nel momento in cui molti analisti dichiarano che nel prossimo futuro le criptovalute aumenteranno di valore, non ci è dato sapere cosa avverrà domani. Se si decide di acquistare qualche criptovaluta minore come ad esempio gli XRP, o una delle criptovalute più “nuove”, sono sufficienti alcuni dollari; si dovrà poi attendere il futuro per capire se queste monete avranno un exploit nel loro valore. Per comprare invece altre criptovalute servono ampie cifre di denaro, per un tipo di investimento decisamente molto rischioso. Per questo motivo oggi sono molti coloro che investono in questo tipo di asset attraverso il trading online, quindi con CFD o strumenti simili. Questo consente di investire la cifra che si desidera, anche meno di 100 euro, e di chiudere gli affari in tempi brevi, senza attendere per settimane o mesi le fluttuazioni dei mercati mondiali. Per altro nel mondo del trading online i guadagni sono sempre molto interessanti, vicini in genere al 90% di quanto investito. (Nota stampa).