Manfredonia, uomo trovato morto in un’autovettura: probabile arresto cardiaco (foto)

Manfredonia, 17 agosto 2020. Un uomo è stato trovato esanime in un’autovettura in Piazza San Camillo De Lellis a Manfredonia. Si tratta di A.A., 42 anni, originario del centro sipontino L’ipotesi al momento degli inquirenti è quella di un arresto cardiaco, e non un suicidio come inizialmente ipotizzato. Non sarebbero stati riscontrati segni o ferite sul corpo dell’uomo. Indagini in corso. Sul posto anche i sanitari del 118 e gli operatori dei vigili del fuoco di Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it