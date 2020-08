Obbligo mascherina in classe? Ecco le ultime novità sul ritorno a scuola

In questi giorni uno dei temi caldi è sicuramente il ritorno a scuola a settembre, un ritorno in classe non certamente tranquillo e non senza ansie e problemi sia da parte dello stato che dovrà garantire la salute pubblica di tutti che da parte dei genitori che dovranno mandare a scuola e propri figli tra mille ansie e paure. In questi giorni tra le misure al vaglio del Ministero c’è anche quella di indossare la mascherina anche all’interno delle aule della scuola, ma saranno obbligatorie per tutti, per quante ore si dovranno indossare? e se qualche studente non la indossa cosa succede? cerchiamo di fare un po di chiarezza su questo aspetto cercando anche di capire ad oggi se vige oppure no l’obbligo di mascherina in classe.

Il ritorno a scuola per milioni di studenti rappresenta per lo stato e per le famiglie italiane una vera e propria sfida, questo perchè nelle ultime settimane la curva dei contagi in Italia (come anche in altri paesi) è tornata a salire arrivando a numeri decisamente preoccupanti, alla base dell’aumento dei contagi c’è sicuramente le ferie estive dove molte persone non rispettano più nulla, assembramenti, obbligo mascherina, regole igieniche basilari, insomma con l’arrivo dell’estate moltissime persone sembrano aver dimenticato che siamo in piena pademia.

Il governo proprio in questi giorni è dovuto intervenire nuovamente applicando nuove restrizioni come la chiusura delle discoteche e di tutti i locali dove si balla e ha reintrodotto l’obbligo della mascherina in determinate fasce orarie.

In questo scenario il ritorno a scuola diventa ancora più complesso, mercoledi prossimo il Cts dovrà fornire alcuni dettagli su come si dovranno comportare le scuole in caso di contagio o di focolaio da covid19, ma intanto ha già messo nero su bianco che a ridosso dell’inizio previsto della scuola, gli esperti del ministero della Salute potranno «effettuare valutazioni sulla possibilità di prevedere una differenziazione delle misure da adottare nei territori in cui la diffusione del virus risulti contenuta».

Verso la fine del mese di agosto si avranno notizie circa le aree in cui le scuole potranno togliere l’obbligo della mascherina per gli alunni fino a 11 anni, in cui si potrà tornare a scuola più o meno come prima di marzo perché il virus non desta preoccupazione particolare.

Mentre potrebbero esserci zone «rosse» in cui ci saranno più restrizioni se il virus dovesse tornare a circolare in modo preoccupante. Sulla questione della misurazione della temperatura corporea all’ingresso ogni mattina, il Cts ha per ora ribadito che non è competenza della scuola e che va misurata a casa sotto la responsabilità dei genitori. Ma si moltiplicano le richieste e i dubbi, non solo dei presidi, sulla necessità di un ulteriore controllo prima di entrare in classe.