Puglia, uomo muore in mare trascinato da una risacca

(oltrepress). Un uomo di 38 anni è morto annegato vicino la spiaggia libera dell'ex Lido Poste, a Brindisi. L'episodio è accaduto intorno all'ora di pranzo. L'uomo è finito in balia di una risacca che lo ha trascinato al largo. Il bagnino dello stabilimento balneare accanto, accortosi subito della situazione, si è tuffato in mare, recuperando il 38enne e portandolo alla riva. L'uomo era ancora in vita. Per circa un'ora sia il bagnino che gli operatori del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo è stato vano. Il dramma si è consumato all'ora di punta, davanti agli occhi di decine di famiglie che affollavano la spiaggia per godersi la giornata di ferie.