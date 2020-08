S. Benedetto, foggiano si tuffa e cade malamente sui sassi: intervento Soccorso Alpino

Un ragazzo di 22 anni residente a Foggia si è recato con amici a fare il bagno nel fiume Montone in località Boccoli nel Comune di Portico e San Benedetto e più esattamente nella zona di Brusia. Nel fare un tuffo è caduto malamente urtando contro dei sassi procurandosi un doloroso trauma alla spalla e al braccio. Alle 18.20 gli amici hanno attivato il 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza di San Benedetto, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco che ha attivato la squadra della Val Montone. Arrivati sul posto i tecnici e l’infermiere dell’ambulanza hanno immobilizzato l’arto dolorante e posizionato l’infortunato nella barella per poi trasportarlo fino alla strada carrozzabile dove ad attendere c’era l’ambulanza che lo ha trasferito all’ospedale di Forlì in codice di bassa gravità.

Fonte: folinotizie