S. Nicandro, Conte chiama famiglia ospitante cechi derubati

(sannicandro.org) Sorpresa inaspettata per Francesco e Grazia, la coppia di San Nicandro Garganico che ha ospitato i due giovani della Repubblica Ceca derubati a Torre Mileto. Ieri pomeriggio niente di meno che il premier Giuseppe Conte ha telefonato ai due per complimentarsi del gesto e manifestare la propria vicinanza a Zdeneck e Kamila. “Ho visto arrivare i Carabinieri a casa – racconta emozionato Francesco a sannicandro.org – che mi invitavano a rispondere ad una chiamata da Roma, lasciandomi il numero. Nel primo pomeriggio squilla il telefono e rispondo: la cancelleria di Palazzo Chigi mi comunicava che mi stava mettendo in contatto con il telefono personale del primo ministro. Quando ho risposto, ho riconosciuto la voce del presidente Giuseppe Conte e all’inizio pensavo ad uno scherzo. Ma il prosieguo della telefonata – rassicura Francesco – mi ha tolto ogni dubbio: era proprio lui”.(sannicandro.org)