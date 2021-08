Manfredonia, rapina a negozio detersivi: arrestato ladro minorenne

Il soggetto con il volto coperto, si è diretto subito verso la cassa che ha prelevato per poi fuggire via. La fuga però è durata poco, perché i militari dell’Arma dopo la segnalazione della rapina sono riusciti ad individuare il ladro, un ragazzo minorenne, con la cassa ancora in mano e una pistola giocattolo. Si sospetta che il minorenne abbia compiuto anche le altre rapine che in questi giorni sono state messe a segno in due diverse cartolibrerie di Manfredonia. (retesmash)