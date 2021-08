Puglia, muore dopo operazione per una frattura: indagati 4 medici

Taranto, 17/08/2021 – (vocedimanduria) Il pubblico ministero della Procura ionica, Vittoria Petronella, che indaga sulla morte dell’imprenditore manduriano, Carmelo Mitrangolo, di 76 anni, deceduto all’ospedale Giannuzzi di Manduria dopo 8 giorni da un intervento al femore, ha fatto notificare gli avvisi di garanzia a quattro medici ospedalieri che rispondono di omicidio colposo.

Un atto dovuto, questo, per permettere ai professionisti di nominare un proprio perito che prenderà parte all’autopsia la cui data non è stata ancora programmata. Domani il pm conferirà incarico ai suoi consulenti tecnici, il medico legale Sara Sablone e lo specialista in ortopedia e traumatologia, Vito Simone.

A fare aprire l’inchiesta sono stati i familiari di Mitrangolo che hanno affidato incarico all’avvocato Giuseppe Brunetti. Nella querela presentata al commissariato di polizia della città Messapica, sono descritti gli ultimi otto giorni di vita dell’imprenditore. L’uomo lo scorso 2 agosto era stato ricoverato per una frattura di femore nel reparto ortopedia del Giannuzzi dove due giorni dopo era stato sottoposto ad un intervento chirurgico che secondo i sanitari si sarebbe concluso con successo. Secondo quanto dichiarato dai parenti, invece, dopo l’intervento la famiglia non sarebbe stata informata sulle reali condizioni di salute del congiunto così una delle figlie si sarebbe recata in ospedale riuscendo finalmente a vedere il padre il quale, secondo il suo racconto, non riusciva nemmeno a parlare. Preoccupata la donna avrebbe chiesto ai sanitari che l’avrebbero rassicurata circa la normalità del decorso operatorio. (vocedimanfuria)