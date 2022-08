Cerignola, incidente sulla statale 16: coinvolti due furgoni

FOGGIA, 17/08/2022 – A causa di un incidente tra due furgoni, la statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Otranto all’altezza di Cerignola (FG). La circolazione è temporaneamente indirizzata in uscita sulla strada complanare. Presenti sul posto il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.