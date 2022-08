Incidente in moto: muore 32enne del Foggiano a Cesenatico

CESENA, 17/08/2022 – (ilrestodelcarlino) Un uomo di 32 anni di origini pugliesi ma da tempo trasferitosi in Romagna per lavoro, è morto ieri pomeriggio a Cesenatico in un incidente stradale sulla statale Adriatica.

Si chiamava Vito Netti ed era originario di Lucera in provincia di Foggia. Erano le 17.40 quando stava viaggiando in sella ad una Kawasaki nera con targa della Repubblica Ceca, all’altezza di Ponente, in direzione sud. Davanti al supermercato Arca si è scontrato con una Opel Corsa bianca guidata da una ragazza di 25 anni residente a San Mauro Pascoli che procedeva in senso opposto, cioè verso nord, e stava svoltando a sinistra per raggiungere il parcheggio del centro all’ingrosso.

Lo schianto è stato violentissimo, il 32enne con la moto ha quasi sfondato la parte laterale destra della Opel e tutta la parte superiore del corpo ha battuto a forte velocità contro la carrozzeria. L’allarme è stato lanciato immediatamente, sul posto sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza del 118, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, la Polizia locale, una squadra dei Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Cesenatico ed i volontari di Radio Soccorso Cesenatico. (ilrestodelcarlino)