Manfredonia Calcio, firma il forte difensore Rocco D’Aiello

(nota stampa) Manfredonia, 17 Agosto 2022.

Altro colpaccio del Manfredonia Calcio 1932 a poche settimane dallo start del campionato di Eccellenza, con l’acquisto di Rocco D’Aiello, ex capitano del Corato ed ex calciatore di Torino, Trapani, Matera, Bisceglie, Como e Casarano.

Un’esperienza di livello che arricchirà le fila dei bianco celesti di Mister di Candia.

“Sono molto contento di aver scelto Manfredonia – ha commentato D’Aiello – perché è una piazza importante e ogni volta che ho giocato contro ho visto sempre tantissima gente allo stadio e sicuramente è una piazza che non merita l’eccellenza. Voglio ringraziare il mister De Candia, il direttore Moscelli e il presidente Di Benedetto per l’opportunità che mi hanno dato e farò di tutto per ricambiare”