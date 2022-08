Oggi ricorre l’anniversario della morte del maestro Pino Rucher

MANFREDONIA (F0GGIA), 17/08/2022 – “Oggi ricorre l’anniversario della morte di Pino Rucher. Ho conosciuto il maestro in una situazione molto particolare: per circa una settimana è stato ricoverato nella stessa camera d’ospedale con il mio papà, a San Giovanni Rotondo.

Ricordo molto bene quel signore gentile che chiamava mio padre “Lilino”. Loro si conoscevano, erano nati a distanza di poche settimane uno dall’altro in case che erano a poche decine di metri una dall’altra. Ma io non sapevo proprio chi fosse. Sapevo che era il padre di Matteo, che conoscevo per le mie frequentazioni al Municipio, e col quale ho trascorso lunghi periodi nella sala d’aspetto antistante l’ingresso del reparto. Ma nulla del suo grandissimo passato artistico. Fu mio padre, successivamente, a raccontarmi la sua storia.

Lui parlava poco, e quando apriva bocca era sempre parsimonioso, ma quella volta mi sembrò proprio esagerare. Papà era un grande appassionato di musica, opera lirica e sinfonica principalmente, ma aveva una cultura musicale sconfinata. Pensai che gli elogi sperticati per quell’amico fossero frutto dell’affetto, o magari del naturale orgoglio campanilista verso un figlio di Manfredonia che ce l’aveva fatta. Poi invece un po’ alla volta mi documentai, e così scoprii che davvero ero stato a contatto con un mito.

Ebbi modo di incontrare ancora Pino Rucher, sempre in ospedale; lui riuscì a operarsi, papà no, e dovette fare chemio e radio. Una volta eravamo nel lungo corridoio di Casa Sollievo, lui ci vide e ci venne incontro per chiedere notizie, ricordo ancora la risposta di mio padre: “agrodolce, Pinu'”. “Prendiamo quello che viene” fu la replica compassata di Pino, che lo abbracciò per consolarlo. Mio padre morì circa un anno e mezzo dopo quel ricovero, a maggio del 1993, Pino ad agosto del 1996. Mi piace pensare che entrambi si incontrino, ogni tanto, in cielo e che il maestro intoni, con la sua chitarra, qualcuna delle melodie che tanto piacere davano a mio padre”.