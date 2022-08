Processione Parrocchia Santa Maria Regina in Siponto: l’itinerario

MANFREDONIA (FOGGIA), 17/08/2022 – IL VICARIO Vist a l’istanza pervenuta in data 16 .0 8.2022 , con la quale il Sac. Don Leonardo Petrangelo , Parroco della Parrocchia “ Santa Maria Regina in Siponto ” d i Manfredonia, comunicava lo svolgimento di una manifestazione liturgica e parrocchiale , la quale si svolgerà i l giorno 22 agosto 2022, secondo il seguente programma :



– Processione parrocchiale, dalle ore 20.15 alle ore 21.15 lungo il seguente itinerario: Chiesa parrocchiale, via Papa Orsini, via San Marcellino, via degli Eucalipti, via delle Palme, via dei Cedri, viale dei Pini, Ipogei, Piazza del Daino, Lungomare del Sole, via Ozita, Piazzale Scalabrini, chiesa parrocchiale.

– Occupazione suolo pubblico in Piazza Santa Maria Regina dalle ore 21.15 alle ore 23.30 per manifestazione musicale. Considerato che per il corretto e sicuro svolgimento delle suddette celebrazioni è necessario adottare misure a salvaguardia della pubblica e privata incolumità con specifici provvedimenti sul transito e la sosta

dei veicoli;



ORDINA E’ vietata temporaneamente la circolazione di ogni categoria di veicoli limitatamente al passaggio del corteo dei partecipanti, il giorno di lunedì 22 agosto 2022, dalle ore 20.15 alle ore 21.15, lungo il seguente itinerario:

Chiesa parrocchiale, via Papa Orsini, via San Marcellino, via degli Eucalipti, via delle Palme, via dei Cedri, viale dei Pini, Ipogei, Piazza del Daino, Lungomare del Sole, via Ozita, Piazzale Scalabrini, chiesa parrocchiale.