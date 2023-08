Accadia dedica la biblioteca comunale all’ex Sindaco Osvaldo Sica

FOGGIA – Sarà intitolata al dottor Osvaldo Sica, a quattordici anni dalla sua scomparsa la Biblioteca comunale del Comune di Accadia. Lo rende noto il Sindaco, dottor Agostino De Paolis, a seguito della Deliberazione assunta dal Consiglio Comunale nel corso della sedutaordinaria del 27 giugno, presieduta da Antonio Russo.

Una decisione che intende, si legge nella motivazione del provvedimento inviato al Prefetto di Foggia,“rendere omaggio ad un cittadino distintosi per il grande impegno politico e Amministrativo del Comune di Accadia, quale Sindaco dal 1978 al 1983, operando in maniera instancabile e generosa per la comunità intera”.

La solenne cerimonia, cui assieme ai cittadini interverranno rappresentanti delle Istituzioni e i familiari del dottor Sica, è in programma per le ore 11 di martedì 22 agosto.

“La decisione unanime del Consiglio Comunale – ha dichiarato il Sindaco di Accadia De Paolis – da una lato conferma la volontà condivisa di testimoniare il ricordo indelebile di un’intera Comunità verso uno dei suoi figli migliori, dall’altro intende legare quel nome ai grandi valori culturali ed ideali che una biblioteca deve rappresentare nel contesto cittadino.

Il dottor Osvaldo Sica – ha concluso il sindaco – è stato certamente un fulgido esempio di questi principi che abbiamo il compito di rinnovare e tramandare alle giovani generazioni. Ritengo fosse giusto e doveroso farlo per onorarne la memoria”.