Cosa sono i Codici Bonus dei Casino Online

Hai mai sentito parlare di codici bonus nel mondo delle slot machine e dei casinò in generale? Ebbene sì non solo nel mondo degli acquisti online è possibile usufruire di un voucher o codice promozionale per ottenere uno sconto oppure un’aggiunta di un regalo per convincerti a fare l’affare. Infatti anche il mondo dei casinò e delle scommesse online offre queste modalità che rendono ancora più interessante l’esperienza di gioco.

Ecco cosa sono i Codici Bonus Promozionali

Detti anche bonus code, voucher o codici promo sono un modo per provare l’offerta del momento con una serie di vantaggi che vanno dai giri gratuiti fino a del credito in più quando si deposita per la prima volta.

Per ottenere questi vantaggi in genere si inserisce questo codice alfanumerico nella fase di registrazione oppure mentre si fa una ricarica al proprio conto gioco.

Quali tipi di Codici Bonus sono disponibili

I casi sono diversi come appunto quali tipi di codici si hanno a disposizione. Nel mondo dei casinò online i giocatori appassionati sia di slot machine, di video poker oppure dei giochi da tavolo del casino live hanno a disposizione questi tipi di codici che andremo ora ad elencare qui sotto.

Codici Bonus senza deposito: sono quelli più ricercati perché come dice il termine stesso non serve depositare per ricevere un Bonus più generoso oppure dei free spin da sfruttare su determinate slot. Potrebbe essere considerato il metodo migliore per scoprire cosa offre un determinato operatore senza nessun rischio. Se questo potrebbe essere il punto di forza, bisogna considerare che sia i giri gratuiti che il Fun Bonus che si ottiene dalle vincite di questo Codice Bonus non si può subito prelevare. È importante leggere i termini e le condizioni della promozione perché nella maggior parte dei casi c’è una determinata somma da giocare come playthrough per poterlo sbloccare e rendere il credito prelevabile.

Codici Bonus con Deposito: in questo caso per ottenere il Bonus si richiede il deposito perciò bisogna essere un giocatore già registrato. È una forma di Bonus utilizzato spesso da giocatori che si considerano dei VIP e abituati a fare ricariche abbastanza alte per avere una percentuale in più di Bonus. In questo caso sbloccare le vincite ottenute dal codice Bonus dovrebbe essere più semplice grazie ad un playthrough (ovvero il giocato) più basso rispetto a quello senza deposito.

Codici Bonus in free spin su determinate slot: anche questa tecnica è abbastanza utilizzata soprattutto da quei giocatori che conoscono il gioco dove giocare con i giri gratis. In genere la slot più gettonata per questo tipo di promozione è la Starburst, uno dei giochi più popolari del provider Netent.

Come utilizzare al meglio i Codici Bonus

Per evitare spiacevoli sorprese nell’uso di questi voucher promozionali si ricorda di: